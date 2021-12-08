Отказалась делать аборт: под Днепром мать 4 детей жестоко избила гинеколога

ЧП произошло в гинекологическом отделении Никопольской городской больницы №4

Женщина напала на гинеколога. Фото: коллаж "Сегодня"

В Никополе Днепропетровской области мать четверых детей избила гинеколога за то, что она отказалась делать аборт ее подруге.

Об этом сообщает "ТСН".

Реклама

Подробности скандала

Как стало известно, женщина, у которой четверо детей, пришла на прием в гинекологическое отделение Никопольской городской больницы №4 вместе со своей подругой.

Врач-гинеколог из-за медицинских противопоказаний отказалась делать аборт подруге нападающей.

Это разозлило женщину, и она напала на медика. В результате подозреваемая несколько раз ударила гинеколога в лицо.

Реклама

У пострадавшей диагностировали легкие телесные повреждения – ушиб мягких тканей затылочной области.

Приговор суда

Дело суд рассматривал без подозреваемой и потерпевшей. При этом нападавшая свою вину признала и раскаялась.

Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Ее оштрафовали на 850 гривен.

Реклама

Ранее мы писали: