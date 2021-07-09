Відмирає мозок. Дворічний хлопчик, якого порізав вітчим, у критичному стані

Мати дітей чула, як її колишній чоловік знущається над дітьми – він спеціально їй подзвонив

У Дніпропетровській області стан дворічного Міші, якого порізав колишній вітчим, погіршився. У дитини відмирає мозок. 9 липня суд відправив чоловіка під варту на два місяці без права застави.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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На дивані підозрюваний Сергій і знущався над маленьким Мішею. Ножем бив у шию і спину. Перед цим малого і його старшу сестру пов'язав скотчем. Весь цей час із мамою дітей – Мариною – він говорив по телефону. У колишньої коханої спочатку вимагав гроші, потім – щоб повернулася до нього.

Разом вони були півтора року. Сергій добре ставився до дітей і доглядав за малюками. Старша дочка і переконала маму дати вітчиму "другий шанс", коли вони посварилися через гроші.

"Не хотів працювати. Те, що я на дітей отримувала – він розпоряджався як спільними", – сказала мати.

Коли чоловік не виправився, вони розійшлися остаточно. Марина поїхала працювати в місто, а Сергій зник із села. Повернувся кілька днів тому і захотів відвідати малюків, які гостювали в бабусі і дідусі. Удома тоді не було дорослих і чоловік узяв дітей у заручники, після чого порізав.

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Підозрюваний почав співпрацювати з поліцією, дає свідчення і визнає провину. Суд відправив його в СІЗО, тепер Сергію загрожує довічне ув'язнення.

Однак Марина в суд так і не прийшла – поїхала в Дніпро. Там за життя її сина Михайла борються лікарі. Стан – критичний, мозок хлопчика відмирає.

"Хочу, щоб він повернувся до мене. Щоб його можна було обійняти ", – додала Марина, показуючи фото дитини.

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