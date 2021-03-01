"Пару слів східно-українською": в Дніпрі депутат облради перейшов на російську (відео)

У Дніпрі, де раніше відмовилися обслуговувати жінку, яка розмовляла українською, спалахнув новий мовний скандал – 26 лютого депутат та перший заступник спікера місцевої облради Геннадій Гуфмана перейшов на російську прямо під час засідання.

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Відеозапис інциденту було опубліковано на YouTube-каналі партії "Опозиційна платформа – За життя", членом якої Гуфмана і є.

Спочатку політик привітав колег державною мовою, після чого сказав: "Якщо можна, я буквально пару слів східно-українською. Я розглядав засідання сесії облради як місце, де вирішуються дійсно господарські питання і проблеми, які турбують жителів нашої області".

Користувачі соцмереж вже закликали Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя відреагувати, однак омбудсмен це жодним чином це не коментував.

Нагадаємо, раніше народний депутат Вадим Рабинович опублікував в соцмережах карту України без окупованого Криму, але з т.зв. "ДНР" і "ЛНР".

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А в січні нардеп Євген Брагар написав заяву в поліцію на волонтерку, звинувативши її в "ксенофобії та дискримінації" стосовно російської мови.

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