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"Пару слів східно-українською": в Дніпрі депутат облради перейшов на російську (відео)

1 березня, 21:13

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Омбудсмена закликають відреагувати на порушення мовного закону

У Дніпрі, де раніше відмовилися обслуговувати жінку, яка розмовляла українською, спалахнув новий мовний скандал – 26 лютого депутат та перший заступник спікера місцевої облради Геннадій Гуфмана перейшов на російську прямо під час засідання.

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Відеозапис інциденту було опубліковано на YouTube-каналі партії "Опозиційна платформа – За життя", членом якої Гуфмана і є.

Спочатку політик привітав колег державною мовою, після чого сказав: "Якщо можна, я буквально пару слів східно-українською. Я розглядав засідання сесії облради як місце, де вирішуються дійсно господарські питання і проблеми, які турбують жителів нашої області".

Користувачі соцмереж вже закликали Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя відреагувати, однак омбудсмен це жодним чином це не коментував.

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Нагадаємо, раніше народний депутат Вадим Рабинович опублікував в соцмережах карту України без окупованого Криму, але з т.зв. "ДНР" і "ЛНР".

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А в січні нардеп Євген Брагар написав заяву в поліцію на волонтерку, звинувативши її в "ксенофобії та дискримінації" стосовно російської мови.

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Дніпро українська мова російська мова Дніпропетровська область мовне питання Дніпропетровська облрада ОПЗЖ

Джерело: Сьогодні

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