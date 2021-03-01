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"Пару слов на восточно-украинском": в Днепре депутат облсовета перешел на русский (видео)

1 марта, 21:13

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Омбудсмена призывают отреагировать на нарушение языкового закона

В Днепре, где ранее отказались обслуживать женщину, которая говорила по-украински, разгорелся новый языковой скандал – 26 февраля депутат местного облсовета Геннадий Гуфман перешел на русский прямо во время заседания.

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Видеозапись инцидента была опубликована в YouTube-канале партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", членом которой Гуфман и является.

"Если можно, я буквально пару слов на восточно-украинском. Я рассматривал заседание сессии облсовета как место, где решаются действительно хозяйственные вопросы и проблемы, которые беспокоят жителей нашей области", — сказал чиновник.

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Пользователи соцсетей уже призвали Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня отреагировать, однако омбудсмен это еще никак не комментировал.

Напомним, ранее народный депутат Вадим Рабинович опубликовал в соцсетях карту Украины без оккупированного Крыма, но с т.н. "ДНР" и "ЛНР".

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Днепр украинский язык русский язык Днепропетровская область языковой вопрос Днепропетровский облсовет ОПЗЖ

Источник: Сегодня

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