"Пару слов на восточно-украинском": в Днепре депутат облсовета перешел на русский (видео)

В Днепре, где ранее отказались обслуживать женщину, которая говорила по-украински, разгорелся новый языковой скандал – 26 февраля депутат местного облсовета Геннадий Гуфман перешел на русский прямо во время заседания.
Видеозапись инцидента была опубликована в YouTube-канале партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", членом которой Гуфман и является.
"Если можно, я буквально пару слов на восточно-украинском. Я рассматривал заседание сессии облсовета как место, где решаются действительно хозяйственные вопросы и проблемы, которые беспокоят жителей нашей области", — сказал чиновник.
Пользователи соцсетей уже призвали Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня отреагировать, однако омбудсмен это еще никак не комментировал.
Напомним, ранее народный депутат Вадим Рабинович опубликовал в соцсетях карту Украины без оккупированного Крыма, но с т.н. "ДНР" и "ЛНР".
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