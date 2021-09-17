У Запорізькій області через густий дим зіткнулися чотири авто і мотоцикл – відео

На дорозі зараз погана видимість через пожежу – недалеко від траси горить поле

У ДТП під Дніпром потрапили п'ять авто / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запорізькій області на трасі Дніпро – Запоріжжя сталася масштабна ДТП – зіткнулися чотири автомобілі і мотоцикл.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Дніпро Оперативний".

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У публікації зазначили, що на трасі була погана видимість через густий дим. У тому районы горить поле, дим від якого і завадив водіям.

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Як видно на відео з салону авто, видимість на цій ділянці дороги практично нульова.

Спочатку в соцмережах писали, що ДТП сталася на виїзді з Дніпра, проте сайту "Сьогодні" уточнили в поліції, що це Запорізька область.

"Тільки що нам стало відомо про ДТП на трасі Дніпро – Запоріжжя. Через погану видимість зіткнулися 4 авто і мотоцикл. Обійшлося без постраждалих", – повідомила нам речник поліції Запорізької області Олена Лебединська.

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Правоохоронці підтвердили, що погана видимість на дорозі виникла через дим після загоряння рослинності в полі.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Нагадаємо, раніше в смертельному ДТП у Польщі загинули двоє українців.

Крім того, у Києві зіткнулися відразу вісім автомобілів, в результаті госпіталізовано п'ятьох постраждалих, серед яких малолітня дитина.