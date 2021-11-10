Під Дніпром людей вакцинують просто у маршрутці (фото)

Щодня маршрутка їздить містом

Вакцинуватися в маршрутці можуть усі охочі / Колаж "Сьогодні"

Під Дніпром у місті Новомосковськ людей вакцинують у маршрутці. Для охочих там є три вакцини.

Про це йдеться у Telegram-каналі "Дніпро обласне".

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Подробиці

Мікроавтобус обладнаний усім необхідним. Щодня мобільний пункт змінює локацію, щоб щеплення зробили якнайбільше городян.

"Це допомагає розвантажувати черги у звичайних центрах вакцинації у лікарнях", – пишуть у Telegram-каналі.

Вакцинують жителів Новомосковська трьома вакцинами – Pfizer, CoronaVac та Astrazeneca.

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Мобільний пункт вакцинації у Новомосковську. Фото Telegram-каналу "Дніпро обласний".

Вакцинація в Україні

З початку вакцинальної кампаніїщеплено 11 546 723 особи, з них отримали одну дозу – 11 546 721 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 038 054 особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

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