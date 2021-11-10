Під Дніпром людей вакцинують просто у маршрутці (фото)

Під Дніпром у місті Новомосковськ людей вакцинують у маршрутці. Для охочих там є три вакцини.
Про це йдеться у Telegram-каналі "Дніпро обласне".
Подробиці
Мікроавтобус обладнаний усім необхідним. Щодня мобільний пункт змінює локацію, щоб щеплення зробили якнайбільше городян.
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"Це допомагає розвантажувати черги у звичайних центрах вакцинації у лікарнях", – пишуть у Telegram-каналі.
Вакцинують жителів Новомосковська трьома вакцинами – Pfizer, CoronaVac та Astrazeneca.
Вакцинація в Україні
З початку вакцинальної кампаніїщеплено 11 546 723 особи, з них отримали одну дозу – 11 546 721 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 038 054 особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).
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