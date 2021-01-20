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Під Дніпром молода мати вбила власну дитину

20 січня, 12:15

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Про смерть немовляти в поліцію повідомили медики

У Дніпропетровській області поліцейські затримали 23-річну жінку за вбивство власної дитини.

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, за словами затриманої, вона задушила 4-місячного сина через те, що він голосно плакав.

16 січня в поліцію надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги Солонянської лікарні про те, що в селищі Аполлонівка померла дитина.

За висновком судово-медичної експертизи смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії.

Як встановили поліцейські до смерті хлопчика причетна його власна мати. Знаряддям злочину виявився ремінь, його вилучили правоохоронці.

19 грудня по узгодженню з місцевою прокуратурою матері дитини повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину за статтею "вбивство". Зараз вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом багатодітна мати кинула новонароджену дочку помирати у лісі.

Також нагадаємо, у Хмельницькій області мати двох дітей вбила новонароджену дочку.

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вбивство поліція матір немовля Дніпропетровська область
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