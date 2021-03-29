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Під Дніпром зійшов з рейок "Інтерсіті": що сталося (відео)

29 березня, 16:50

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У поїзді перебувало 88 пасажирів

У Дніпропетровській області зійшов з рейок потяг "Інтерсіті", який їхав за маршрутом Київ – Запоріжжя

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський розповів, що в поїзді перебувало 88 пасажирів. Він називає попередньою причиною НП те, що машиніст побачив проблеми з рейками і застосував екстрене гальмування.

Зазначимо, що 6 з 9 вагонів потяга зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції.

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Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місце вже відправили додатковий поїзд, який доставить людей до пункту призначення.

Раніше ми повідомляли, що цього тижня державна комісія вирішила не встановлювати обмеження на висадку та посадку пасажирів поїздів у Києві, Київській, Сумській та Одеській областях, які потрапили до "червоної зони" карантину.

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Укрзалізниця поїзда зійшов з рейок Інтерсіті
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