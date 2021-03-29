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Под Днепром сошел с рельс "Интерсити": что произошло (видео)

29 марта, 16:50

Виктория Барановская Виктория Барановская

В поезде находилось 88 пассажиров

В Днепропетровской области сошел с рельс поезд "Интерсити", который ехал по маршруту Киев – Запорожье

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский рассказал, что в поезде находилось 88 пассажиров. Он называет предварительной причиной ЧП то, что машинист увидел проблемы с рельсами и применил экстренное торможение.

Отметим, что 6 из 9 вагонов состава сошли с рельс за 50 километров до конечной станции.

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В результате инцидента никто не пострадал. На место уже отправили дополнительный состав, который доставит людей к пункту назначения.

Ранее мы сообщали, что на этой неделе государственная комиссия решила не вводить ограничения на высадку и посадку пассажиров поездов в Киеве, Киевской, Сумской и Одесской областях, которые попали в красную зону карантина.

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Укрзализныця поезда сошел с рельсов Интерсити
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