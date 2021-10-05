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Під Дніпром загорілася багатоповерхівка: людей діставали з палаючого будинку (фото, відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
5 жовтня, 10:48
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Пожежа почалася в кімнаті на другому поверсі триповерхової будівлі – жителі квартир не могли вибратися з будівлі
У Дніпропетровській області гасили пожежу в багатоповерхівці
У Дніпропетровській області гасили пожежу в багатоповерхівці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпропетровській області, де під час пожежі померли дві людини, у вівторок, 5 жовтня, горіла житлова багатоповерхівка на вулиці Науковій у селищі Дослідному.

Про це повідомляє ДСНС.

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Займання сталося близько 1:20 в кімнаті на другому поверсі триповерхової будівлі.

Фото: ДСНС

Вогонь знищив меблі, домашні речі та внутрішнє облицювання стін. Усього площа пожежі склала 20 квадратних метрів.

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Фото: ДСНС

Через вогонь загальний коридор і третій поверх будівлі був задимлений, люди не могли самостійно вибратися.

Фото: ДСНС

Фахівці ДСНС врятували чоловіка з палаючої кімнати на другому поверсі і за допомогою спеціального обладнання евакуювали з другого і третього поверху 8 людей, у тому числі 2 дітей. Ще 10 людей, з яких 3 дітей, рятувальники вивели на свіже повітря.

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Пожежу ліквідували о другій годині ночі. На щастя, у НП ніхто не постраждав. Усього на місці працювали 16 людей особового складу та 4 одиниці техніки.

З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців

За даними ДСНС, в Україні тільки за останню добу, 4 жовтня, відбулося 303 пожеж, шість людей померли у вогні. А з початку року сталося 60 027 загорянь, 1158 осіб загинули, 1009 постраждали.

Найбільше загорянь – 20 124 – було в житлових секторах.

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