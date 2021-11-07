Під Дніпром жінка наклала на себе руки на очах у чоловіка (відео)

Вона вчинила суїцид через те, що коханий захотів з нею розлучитися

Жінка вчинила суїцид. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кам'янському Дніпропетровської області жінка здійснила суїцид і момент потрапив на відео. Причиною стало те, що її чоловік заявив, що хоче розлучитися з нею.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

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Деталі НП

Як стало відомо, під час прогулянки чоловік повідомив дружині, що хоче подати на розлучення. Жінка від горя вирішила, що вона більше не хоче жити.

Зрештою жінка лягла на дорогу і чекала на машину.

На відео з камери відеоспостереження видно, що один автомобіль її об'їхав та зупинився на узбіччі. Проте водій другого авто не помітив її та переїхав. Жінка померла на місці.

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Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

За даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людей щороку закінчують так життя.

У 2000 році в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людей, а в 2016-му цей показник зменшився до 18,5. Але попри це, Україна залишається серед країн з високим рівнем суїциду.

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