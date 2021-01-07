Підтримка потрібна не тільки дітям: як вихователька дитбудинку стала "мамою" для сімох дітей

У Дніпрі колишня вихователька в дитячому будинку Людмила Іванець стала засновницею дитячого будинку сімейного типу. Зараз вона виховує сімох дітей.

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Кореспонденти "Сьогодні" Вікторія Чистюхіна і Інга Лучкіна поспілкувалися з жінкою і дізналися, як живуть діти в таких сім'ях.

Вона розповіла, що почалося все 15 років тому, коли ще працювала в дитячому будинку. За словами жінки, вихователі витрачають багато сил, але долі у дітей часто бувають трагічні. Тоді вона зрозуміла, що треба щось міняти. І почала з себе.

"Прийшли сюди перші п'ять дітей і мая кровна дитина Ілля, з яким ми почали важкий і непростий шлях виховання дітей", – каже Людмила.

Жінка зазначає, що виховувати дітей складно, потрібна підтримка не тільки їм, але і їй. Так, Людмила не раз відвідувала тренінги від Фонду Ріната Ахметова.

"Батьки дуже всі різні, і коли кожен зі своєю ситуацією, ти приїжджаєш додому і розумієш, що ось це ти в них щось візьмеш", – зазначила вона.

Цьогоріч до зимових свят Фонд Ріната Ахметова привітав родину Іванець приємними несподіванками. Дітям влаштували справжнє свято і вручили подарунки.

Відео: Сьогодні

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Проєкт "Рінат Ахметов – дітям" втілюють уже 20 років поспіль. Цього року учасниками акції "Сирітству – ні" стали сто тисяч дітей. Саме з цієї акції створили 41 дитячий будинок сімейного типу.

Раніше повідомлялося, що Фонд Ріната Ахметова надав реанімаційне обладнання високого класу лікарням Сум.

Крім того, ми розповідали, як подружжя Власова виховують дітей у дитбудинку сімейного типу.

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