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Палії – геї. У Дніпропетровській області розмістили гомофобну рекламу (фото)

10 квітня, 19:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Автори плаката показали двох чоловіків, які обіймаються

У Дніпропетровській області розмістили білборд з гомофобною рекламою проти паліїв трави. На ньому зображено напис "Палії трави" і фото двох чоловіків.

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Про це повідомляє "Інформатор".

Скандальний плакат розмістили на перехресті в селі Орлівщина Новомосковського району.

На фото видно, що двоє молодих чоловіків лежать в обнімку. А над ними напис "Палії трави". При цьому інших деталей на білборді немає.

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За словами ЗМІ, автори плаката натякають, нібито люди, які порушують закон, геї.

Також на білборді не вказано, хто замовив рекламу.

Нагадаємо, раніше в інтернеті з'явилися фотографії київських білбордів з рекламою колл-центру 15-51 з нецензурними словами.

Крім того, у Києві з'явилася креативна реклама від патрульної поліції. З білбордів до водіїв звертаються по імені і просять не порушувати правила дорожнього руху.

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білборд гей гомофобія гомосексуали Дніпропетровська область
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