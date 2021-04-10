Палії – геї. У Дніпропетровській області розмістили гомофобну рекламу (фото)

У Дніпропетровській області розмістили білборд з гомофобною рекламою проти паліїв трави. На ньому зображено напис "Палії трави" і фото двох чоловіків.
Про це повідомляє "Інформатор".
Скандальний плакат розмістили на перехресті в селі Орлівщина Новомосковського району.
На фото видно, що двоє молодих чоловіків лежать в обнімку. А над ними напис "Палії трави". При цьому інших деталей на білборді немає.
За словами ЗМІ, автори плаката натякають, нібито люди, які порушують закон, геї.
Також на білборді не вказано, хто замовив рекламу.
Нагадаємо, раніше в інтернеті з'явилися фотографії київських білбордів з рекламою колл-центру 15-51 з нецензурними словами.
Крім того, у Києві з'явилася креативна реклама від патрульної поліції. З білбордів до водіїв звертаються по імені і просять не порушувати правила дорожнього руху.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк