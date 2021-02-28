Стояла на колінах і просила пробачення: у Кривому Розі школярки жорстоко побили дівчинку (відео)

У Кривому Розі школярки побили дівчинку. Її поставили на коліна, ображали і били по голові.

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Відео опублікував блогер Олексій Таймурзін у Facebook.

Інцидент стався у школі №15 в Металургійному районі. Очевидці знімали буллінг на камеру.

"Сподіваюся, батьки агресивних підлітків, адміністрація даного навчального закладу, відділ освіти району, міста та області не будуть відмовчуватися", – написав він.

На записі видно, як школярка стояла перед своїми кривдницями на колінах і говорила "Пробач, будь ласка". Однак "прощати" її ніхто не збирався. Дівчинка слухала образи, але коли спробувала відповісти, її повалили на землю і побили.

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Нагадаємо, раніше в Дніпропетровській області 17-річного хлопця катували знайомі. Вони побили хлопчика і зрізали волосся.

Крім того, "Сьогодні" писали, як у Києві агресивна вчителька цькувала і принижувала дітей.

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