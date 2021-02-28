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Стояла на коленях и просила прощения: в Кривом Роге школьницы жестоко избили девочку (видео)

28 февраля, 11:57

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пострадавшую повалили на землю

В Кривом Роге школьницы избили девочку. Ее поставили на колени, оскорбляли и били по голове.

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Видео опубликовал блогер Алексей Таймурзин в Facebook.

Инцидент произошел в школе №15 в Металлургическом районе. Очевидцы снимали буллинг на камеру.

"Надеюсь, родители агрессивных подростков, администрация данного учебного заведения, отдел образования района, города и области не будут отмалчиваться", – написал он.

На записи видно, как школьница стояла перед своими обидчицами на коленях и говорила "Прости, пожалуйста". Однако "прощать" ее никто не собирался. Девочка слушала оскорбления, но когда попыталась ответить, ее повалили на землю и избили.

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Напомним, ранее в Днепропетровской области 17-летнего парня пытали знакомые. Они избили мальчика и срезали волосы.

Кроме того, "Сегодня" писали, как в Киеве агрессивная учительница травила и унижала детей.

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