Пропонували закрити справу: під Дніпром на великому хабарі погоріли слідча і адвокат (фото)

У Дніпропетровській області слідча Нацполіціі вимагала хабар в розмірі 5 тисяч доларів, щоб закрити кримінальне провадження.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Інцидент стався в Кам'янському.

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За даними слідства, в січні 2021 року під час досудового розслідування слідча за попередньою змовою з адвокатом вимагала у матері підозрюваного в скоєнні ДТП 5,5 тисячі доларів за те, щоб її сина не притягли до відповідальності.

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Слідчу та адвоката затримали правоохоронні органи під час отримання хабаря.

Нещодавно в Харківській області правоохоронці викрили на систематичних хабарях начальника відділу Головного управління Державної фіскальної служби України в області.

Нагадаємо, раніше начальник управління Укртрансбезпеки в Чернівецькій області попався на хабарі.

Також ми писали, як на Закарпатті СБУ затримала "слугу народу" на вимаганні хабаря.

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