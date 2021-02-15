Русский
$ 27,84
33,68
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Дніпропетровська

Пропонували закрити справу: під Дніпром на великому хабарі погоріли слідча і адвокат (фото)

15 лютого, 12:47

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Їх затримали правоохоронні органи

У Дніпропетровській області слідча Нацполіціі вимагала хабар в розмірі 5 тисяч доларів, щоб закрити кримінальне провадження.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Інцидент стався в Кам'янському.

Реклама

За даними слідства, в січні 2021 року під час досудового розслідування слідча за попередньою змовою з адвокатом вимагала у матері підозрюваного в скоєнні ДТП 5,5 тисячі доларів за те, щоб її сина не притягли до відповідальності.

В тренді
Харківські закохані в День святого Валентина скували одне одного ланцюгом (фото)

Слідчу та адвоката затримали правоохоронні органи під час отримання хабаря.

Нещодавно в Харківській області правоохоронці викрили на систематичних хабарях начальника відділу Головного управління Державної фіскальної служби України в області.

Нагадаємо, раніше начальник управління Укртрансбезпеки в Чернівецькій області попався на хабарі.

Також ми писали, як на Закарпатті СБУ затримала "слугу народу" на вимаганні хабаря.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ДТП хабар адвокат Офіс генпрокурора
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Дніпрі жінка народила вдома і викинула дитину у вигрібну яму: нові подробиці
У Дніпрі жінка народила вдома і викинула дитину у вигрібну яму: нові подробиціДніпро
Сім'я Робінзонів: у Дніпрі чоловік із дружиною свідомо обрали життя на вулиці
Сім'я Робінзонів: у Дніпрі чоловік із дружиною свідомо обрали життя на вулиціДніпро
Вівторок здивує погодою: снігопади, крижаний дощ і температура від -13 до +15
Вівторок здивує погодою: снігопади, крижаний дощ і температура від -13 до +15Україна
Аварія на залізниці під Дніпром: рух відновлено
Аварія на залізниці під Дніпром: рух відновленоДніпро
Сесія тривала дев'ять хвилин: у Дніпрі з міськради звільнили близько 650 людей
Сесія тривала дев'ять хвилин: у Дніпрі з міськради звільнили близько 650 людейДніпро
Викрадення не було: в Дніпрі копи з'ясували долю зниклого немовляти
Викрадення не було: в Дніпрі копи з'ясували долю зниклого немовлятиДніпро

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти