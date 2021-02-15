Пропонували закрити справу: під Дніпром на великому хабарі погоріли слідча і адвокат (фото)

У Дніпропетровській області слідча Нацполіціі вимагала хабар в розмірі 5 тисяч доларів, щоб закрити кримінальне провадження.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Інцидент стався в Кам'янському.
За даними слідства, в січні 2021 року під час досудового розслідування слідча за попередньою змовою з адвокатом вимагала у матері підозрюваного в скоєнні ДТП 5,5 тисячі доларів за те, щоб її сина не притягли до відповідальності.
Слідчу та адвоката затримали правоохоронні органи під час отримання хабаря.
Нещодавно в Харківській області правоохоронці викрили на систематичних хабарях начальника відділу Головного управління Державної фіскальної служби України в області.
Нагадаємо, раніше начальник управління Укртрансбезпеки в Чернівецькій області попався на хабарі.
Також ми писали, як на Закарпатті СБУ затримала "слугу народу" на вимаганні хабаря.
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