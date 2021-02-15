Предлагали закрыть дело: под Днепром на крупной взятке погорели следователь и адвокат (фото)

В Днепропетровской области следователь Нацполиции требовала взятку в размере 5 тысяч долларов, чтобы закрыть уголовное производство.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Инцидент произошел в Каменском.
По данным следствия, в январе 2021 года во время досудебного расследования следователь по предварительному сговору с адвокатом требовала у матери подозреваемого в совершении ДТП 5,5 тысяч долларов за то, чтобы ее сына не привлекли к ответственности.
Следователя и адвоката задержали правоохранительные органы во время получения взятки.
Недавно в Харьковской области правоохранители разоблачили на систематических взятках начальника отдела Главного управления Государственной фискальной службы Украины в области.
Напомним, ранее начальник управления Укртрансбезопасности в Черновицкой области попался на взятке.
Также мы писали, как на Закарпатье СБУ задержала "слугу народа" на вымогательстве взятки.
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