Просила вибачення на колінах: подробиці жорстокого побиття школярки в Кривому Розі

14-річна постраждала зараз знаходиться в лікарні

У Кривому Розі в школі №15 підлітки познущалися з подруги і зняли це на відео. Кілька дівчаток поставили однолітку на коліна, змусили вибачатися, а потім побили.

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Про це йдеться в сюжеті новин "Сегодня".

Як з'ясувалося, бійка почалася після занять біля школи, де дівчатка і вчилися. У поліції розповіли, що конфлікт стався через хлопця.

Уже розпочато кримінальне провадження, а 14-річна потерпіла наразі знаходиться в лікарні з численними забоями. Медики підозрюють ще й струс мозку.

"Для всіх це було здивування, що між ними сталася бійка. Вони були можна сказати подругами. Спілкувалися, не конфліктували, зустрічалися на перервах", – розповідає шкільний психолог Олена Кисіль.

Відео: Сьогодні

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Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві агресивна вчителька труїла і принижувала дітей.

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