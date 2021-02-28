Підозрюють струс мозку: подробиці побиття школярки в Кривому Розі

У Кривому Розі слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом конфлікту між ученицями 10 класу, під час якого школярки побили дівчину.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Зазначається, що в бійці 15-річна потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження. Сварка сталася через хлопця.

Як пише "Перший міський", за словами матері постраждалої, того дня дівчина прийшла додому зі сльозами і розповіла, що її побили. Мати взяла доньку, і вони поїхали в поліцію написати заяву на кривдниць.

Лікарі підозрюють у її дочки струс мозку: після побиття у дівчини з'явився головний біль і нудота. Тепер вона в неврологічному відділенні лікарні.

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Жінка також розповіла, що з нею нібито говорила мати однієї з кривдниць. Вона пропонувала провідати постраждалу школярку і просила не "роздувати" конфлікт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві агресивна вчителька труїла і принижувала дітей.

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