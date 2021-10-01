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Розвантажить місто від транзиту. На об'їзній Дніпра вже виконали більше 70% робіт

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
1 жовтня, 19:17
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Дніпро – один з небагатьох великих міст країни, який не мав раніше об'їзної дороги
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У розпалі – будівництво Південного обходу Дніпра. Дорожники працюють цілодобово і вже виконали більше 70% запланованих робіт. З ходом будівництва нової автодороги ознайомився перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Володимир Орлов.

Про це повідомляють в прес-службі ОДА Дніпра.

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"У цьому році на автодорогах області кипить робота. Ремонтуються національні траси і місцеві дороги. Серед головних проектів – будівництво Південного обходу Дніпра, або об'їзної. Його втілення вже багато років чекають водії і просто жителі області", – сказав Володимир Орлов.

Дніпро – один з небагатьох великих міст країни, який не мав об'їзної дороги, додав Володимир Орлов. Цього року за програмою Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" будують 7 км нової дороги.

"Об'їзна з'єднає запорізьку трасу з Південним мостом. Вона розвантажить місто від транзитного транспорту. А значить – зменшаться шкідливі викиди, пробки і кількість ДТП. Фури не будуть руйнувати міські дороги", – зазначив начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

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На дорозі вже виконали більше 70% запланованих робіт. Звели три шляхопроводи і гофротунель для проїзду сільськогосподарської техніки. На під'їзді до аеропорту побудували дворівневу транспортну розв'язку.

"На об'їзній працюють 200 чоловік і 150 одиниць техніки. Роботи – у режимі нон-стоп, в дві зміни", – розповів начальник ділянки Сергій Устименко.

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Зараз йдуть роботи на кількох ділянках Південного обходу. Підрядники змінюють комунікації, облаштовують лінії електропередач, земляне полотно, основу і нижні шари дорожнього полотна.

"Об'їзна місту потрібна. Дуже добре, що її будують. У Дніпрі за останні роки відбулося дуже багато ДТП саме за участю вантажівок. Нова дорога знизить ризик таких аварій, тому що фури будуть спрямовані мимо міста", – сказав водій Сергій Сінчішін.

Гарантія на дорогу – 5 років.

Велике будівництво

У цьому році 82% українців помітили поліпшення якості та збільшення кількості доріг. Про це свідчать результати опитування від соціологічної групи "Рейтинг".

Також 41% опитаних вважає, що під час президентства Зеленського було побудовано і відремонтовано більше доріг, ніж в правління будь-якого іншого президента.

Зате 33% вважають, що таке поліпшення – заслуга місцевої влади.

20 вересня стало відомо, що в Дніпропетровській області побудують унікальну дорогу-естакаду через річку Оріль.

Читайте про інші проекти "Великий будівництва":

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