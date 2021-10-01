Разгрузит город от транзита. На объездной Днепра уже выполнили более 70% работ

Днепр – один из немногих крупных городов страны, который не имел ранее объездной дороги

Объездная соединит запорожскую трассу с Южным мостом / Фото: Коллаж: Сегодня

В разгаре – строительство Южного обхода Днепра. Дорожники работают круглосуточно и уже выполнили более 70% запланированных работ. С ходом строительства новой автодороги ознакомился первый заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Владимир Орлов.

Об этом сообщают в пресс-службе ОГА Днепра.

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"В этом году на автодорогах области кипит работа. Ремонтируются национальные трассы и местные дороги. Среди главных проектов – строительство Южного обхода Днепра, или объездной. Его воплощения уже много лет ждут водители и просто жители области", – сказал Владимир Орлов.

Днепр – один из немногих крупных городов страны, который не имел объездной дороги, добавил Владимир Орлов. В этом году по программе Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" строят 7 км новой дороги.

"Объездная соединит запорожскую трассу с Южным мостом. Она разгрузит город от транзитного транспорта. А значит – уменьшатся вредные выбросы, пробки и количество ДТП. Фуры не будут разрушать городские дороги", – отметил начальник Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

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На дороге уже выполнили более 70% запланированных работ. Возвели три путепровода и гофротунель для проезда сельскохозяйственной техники. На подъезде к аэропорту построили двухуровневую транспортную развязку.

"На объездной работают 200 человек и 150 единиц техники. Работы – в режиме нон-стоп, в две смены", – рассказал начальник участка Сергей Устименко.

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Сейчас идут работы на нескольких участках Южного обхода. Подрядчики меняют коммуникации, обустраивают линии электропередач, земляное полотно, основу и нижние слои дорожного полотна.

"Объездная городу нужна. Очень хорошо, что ее строят. В Днепре за последние годы произошло очень много ДТП именно при участии грузовиков. Новая дорога снизит риск таких аварий, потому что фуры будут направлены мимо города", – сказал водитель Сергей Синчишин.

Гарантия на дорогу – 5 лет.

Большая стройка

В этом году 82% украинцев заметили улучшение качества и увеличение количества дорог, свидетельствуют результаты опроса от социологической группы "Рейтинг".

Также 41% опрошенных считает, что во время президентства Зеленского было построено и отремонтировано больше дорог, чем в правление любого другого президента.

Зато 33% считают, что такое улучшение – заслуга местных властей.

20 сентября стало известно, что в Днепропетровской области построят уникальную дорогу-эстакаду через реку Орель.

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