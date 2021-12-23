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Збив людей і протягнув зупинкою. У Дніпрі сталася моторошна аварія (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
23 грудня, 08:36
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На місце НП одразу прибули швидка і поліція – про стан постраждалих наразі невідомо

У Дніпрі на житловому масиві Тополя автомобіль Subaru врізався в BMW і збив кілька чоловік, що переходили дорогу на "зелений" сигнал світлофора. Це сталося на вулиці Панікахи.

Відео з моменту аварії потрапило на камеру Ситуаційного центру Дніпра, пише Gorod.dp.ua.

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BMW виїжджав зі стоянки торгового центру та зупинився, щоб пропустити пішоходів, що йдуть через дорогу на "зелене" світло. У цей момент із боку Запорізького шосе їхав Subaru, водій якого не зміг загальмувати та врізався у BMW.

Subaru відкинуло прямо на пішоходів, яких він буквально підім'яв під себе і кілька метрів протягнув зупинкою.

На місце події одразу прибули швидка поліція. Про стан постраждалих наразі невідомо.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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