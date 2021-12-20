У Кривому Розі авто без водія врізалося у маршрутку з пасажирами: є постраждалі (фото)

Наразі всі обставини події з'ясовуватимуть правоохоронці

У Кривому Розі сталася аварія з машиною та маршруткою. Фото: колаж "Сьогодні", "Свої"

У понеділок, 20 грудня, у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася ДТП з легковим авто та маршруткою, у якій перебували пасажири. Внаслідок цього постраждали двоє військових.

Про це повідомляє видання Свої.

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Деталі аварії

Як стало відомо, дорогою на Макулан зіштовхнулися маршрутка №300 та автомобіль Geely.

Як розповів водій легковика, він зупинив машину на узбіччі та вийшов. Але раптом автомобіль зрушив з місця, покотився вниз схилом, виїхав на зустрічну смугу і врізався в маршрутку.

Є постраждалі

У салоні маршрутки були пасажири. Деякі з них отримали легкі травми та від медичної допомоги відмовилися. Крім того, серйозно травмувалися двоє військових – чоловік та дівчина, і в підсумку їх госпіталізували.

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Наразі всі обставини події з'ясовуватимуть правоохоронці.

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ДТП з маршруткою у Кривому Розі. Фото: "Свої"

ДТП з маршруткою під Черніговом

Аварія сталася зранку 7 грудня – зіткнулися фура та маршрутка, яка їхала з Борзни до Чернігова. В результаті загинули 13 осіб та ще 7 отримали поранення. Через тиждень після ДТП стало відомо, що одна із постраждалих досі не отямилася. Життю решти постраждалих, включаючи 16 річного підлітка, нічого не загрожує.

З-поміж загиблих наймолодшій дівчині було 19 років, вона разом з мамою їхала до Чернігова. Був також опублікований список усіх загиблих. Серед них і водій маршрутки.

При цьому водiй фури вижив. Згодом його арештували – підозрюють в тому, що він не впорався з керуванням та спричинив ДТП.

Свідок смертельної ДТП під Черніговом розповів, що перед фурою почали зупинятися авто та її занесло, після чого сталося зіткнення з автобусом.

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