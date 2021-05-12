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"Зливали" злочинцям інформацію. У Дніпрі накрили банду юристів (фото)

12 травня, 12:06

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Служба безпеки України викрила в Дніпрі організовану групу, яка торгувала закритою інформацією з реєстру судових рішень

СБУ викрила ділків з Дніпра, які "зливали" учасникам кримінальних проваджень інформацію про заплановані слідчі дії правоохоронців. Встановлено, що "клієнтами" організаторів схеми були лідери злочинного угруповання.

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Як розповіли в пресслужбі відомства, протиправну діяльність налагодили декілька представників адвокатського об'єднання і чиновник одного з районних судів. Їх цікавила інформація про обшуки та інші процесуальні заходи, які проводитимуть правоохоронці стосовно учасників кримінальних проваджень.

Для цього ділки незаконно отримали електронні ключі доступу до закритого реєстру судових рішень.

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Протиправно отримані відомості ділки передавали своїм "підзахисним" для уникнення відповідальності, у тому числі для знищення речових доказів та укриття від слідства.

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Під час обшуків за місцями проживання та роботи учасників схеми правоохоронці знайшли докази. Одному з організаторів вже повідомили про підозру.

Зараз триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

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Раніше ми повідомляли, що в Одесі чоловік зламував акаунти і крав чужі паролі.

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