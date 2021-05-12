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"Сливали" преступникам информацию. В Днепре накрыли банду юристов (фото)

12 мая, 12:06

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре организованную группу, которая торговала закрытой информацией из реестра судебных решений

СБУ разоблачила дельцов из Днепра, которые "сливали" участникам уголовных производств информацию о запланированных следственных действиях правоохранителей. Установлено, что "клиентами" организаторов схемы были лидеры преступной группировки.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, противоправную деятельность наладили несколько представителей адвокатского объединения и чиновник одного из районных судов. Их интересовала информация об обысках и другие процессуальные меры, которые будут проводить правоохранители в отношении участников уголовных производств.

Для этого дельцы незаконно получили электронные ключи доступа к закрытому реестру судебных решений.

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Противоправно полученные сведения дельцы передавали своим "подзащитным" для избежания ответственности, в том числе для уничтожения вещественных доказательств и укрытия от следствия.

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Во время обысков по местам жительства и работы участников схемы правоохранители нашли доказательства. Одному из организаторов уже сообщили о подозрении.

Сейчас продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.

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Ранее мы сообщали, что в Одессе мужчина взламывал аккаунты и воровал чужие пароли.

Также напомним, в Telegram продавали персональные данные украинцев.

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