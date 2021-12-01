Смертельна ДТП з дітьми під Дніпром: батьки просили не саджати винуватицю у в'язницю

Трагедія сталася 22 квітня біля сіл Братське та Новоолександрівка. На двох школярів налетів чорний автомобіль Peugeot 308

Смертельна ДТП у Дніпропетровській області. Фото: колаж "Сьогодні"

На Дніпропетровщині жінка на пішохідному переході збила двох дітей. Дівчинці вдалося вижити, а хлопчик помер у лікарні за деякий час. У підсумку винуватицю смертельної аварії суд засудив до умовного терміну.

Про це повідомляє Обозреватель.

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Що відомо про ДТП?

Трагедія сталася 22 квітня біля сіл Братське та Новоолександрівка у Дніпропетровському районі. На двох школярів налетів чорний автомобіль Peugeot 308, за кермом якого була 27-річна дівчина.

Від сильного удару хлопчика відкинуло на дорогу, а дівчинку спочатку підкинуло на капот, а потім вона упала на асфальт. Після цього машина проїхала ще приблизно 100 метрів і лише тоді зупинилася.

Водійка Peugeot не вийшла з машини, а закрилася в салоні, перелізла на заднє сидіння та почала комусь дзвонити. Пізніше на місце аварії приїхав її чоловік.

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Батьки дітей просили не саджати у в'язницю винуватицю ДТП

Хлопчик отримав несумісні з життям травми: переломи кісток черепа, тазу, правого стегна, крововилив у м'які тканини тіла та під оболонку головного мозку, внаслідок яких утворилася поліорганна недостатність. Дитина померла у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні.

Дівчинка після ДТП опинилася у комі. Вона також отримала черепно-мозкову травму, забій головного мозку, закриту травму грудної клітини, забій лівої легені, численні садна і забиття тіла. На суді батько дівчинки говорив, що в неї досі частково не відновилась пам'ять.

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Однак батьки дітей після жахливої ДТП заявили, що у них немає матеріальних претензій до дівчини-водія. Вони просили суд призначити їй покарання без позбавлення волі з випробувальним терміном.

Як стало відомо, чоловік винуватиці ДТП пропонував перевезти хлопчика до іншої лікарні. Але лікарі з огляду на стан дитини не дозволили цього зробити. А гроші, витрачені для лікування хлопчика, дівчина компенсувала. Також вона сплатила лікування дівчинки.

Який вирок ухвалив суд?

Суд засудив водія до чотирьох років позбавлення волі з відстроченням на два роки. Проте Дніпропетровська обласна прокуратура оскаржила це рішення у Дніпровському апеляційному суді.

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