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Зі спальними місцями та іграшками: у школі Дніпра облаштували укриття (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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7 березня, 16:53
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У школі №16 облаштували місце, куди можна спуститись у разі тривоги, укриття відкрите цілодобово
У школі облаштували навіть спальні місця
У школі облаштували навіть спальні місця / Фото: Колаж: Сьогодні

Школи Дніпра продовжують працювати та допомагати попри усі перешкоди. В одній із шкіл облаштували укриття, куди можна спуститись у разі тривоги.

Про це повідомив Департамент гуманітарної політики.

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У школі №16 облаштували укриття, куди можна спуститись у разі тривоги. Тут є усе необхідне: спальні місця, стільці, вода та дитячі іграшки. Укриття відкрите цілодобово, тому можна залишитись на ніч.

Також не базі цієї школи організовано штаб волонтерів, де збирають гуманітарну допомогу та допомагають переселенцям.

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Що робити і куди бігти, якщо поряд немає бомбосховища

Якщо насправді є загроза – знайдіть найближчий підземний перехід, підвал або навіть перший поверх будинку.

Що може бути укриттям?

  • Будь-яка будівля (на першому поверсі), підвал (навіть у багатоповерхових будинках), льох, підземний перехід, станції метро.
  • Якщо немає часу бігти до укриття або його немає поруч – зайдіть у ванну і тримайтеся подалі від вікон.
  • Головне – захистити себе і тих, хто потребує допомоги.

Що робити у цих укриттях?

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Лягайте на підлогу та прикрийте голову руками. Якщо є сумка – накрийтеся нею. Якщо поряд є бордюр – краще лягти біля нього.

Будівля може завалитися, але, в підвалі є порожнечі, які вбережуть життя людей у перші години після руйнування. Саме туди насамперед добиратимуться рятувальники.

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