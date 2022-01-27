Солдата, який розстріляв людей у Дніпрі, розшукують: введено спецоперацію

Внаслідок НП п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення

Стрілець - солдат строкової служби, його шукають / Фото: Колаж: Сьогодні

27 січня о 3 годині 40 хв. на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш" сталася трагедія. Військовослужбовець Нацгвардії України під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв варту військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.

Про це повідомляє прессслужба МВС України.

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Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. Внаслідок НП п'ятеро людей загинули, а ще п'ятеро отримали поранення.

Під час надання медичної допомоги померла військовослужбовиця НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення.

"У місті введено поліцейську операцію "Сирена". По тривозі піднято особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної гвардії. Мотиви скоєного злочину поки невідомі. На місце події терміново виїхав командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан", – йдеться у повідомленні.

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Що відомо

Солдат вартової служби взяв у зброярні автомат АК-47 і патрони до нього, а потім відкрив стрілянину.

У цей час у приміщенні було близько 22 солдатів.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію і "швидку".

Зловмисник втік, його досі не знайшли.

На місці події загинуло 5 людей, 5 поранено.

Було введено план "Сирена".

Солдата ще не спіймали.

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