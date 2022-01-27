Солдата, расстрелявшего людей в Днепре, разыскивают: введена спецоперация

27 января в 3 часа 40 мин на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" произошла трагедия. Военнослужащий Нацгвардии Украины, при выдаче оружия, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.
Об этом сообщает пресс-служба МВС Украины.
Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. В результате ЧП пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.
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Во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения.
"В городе введена полицейская операция "Сирена". По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной Гвардии. Мотивы совершенного преступления пока не известны. На место происшествия срочно уехал командующий Национальной Гвардией генерал полковник Николай Балан", – говорится в сообщении.
Что известно
- Солдат караульной службы взял в оружейке автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу.
- В это время в помещении было около 22 солдат.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую".
- Злоумышленник сбежал, его до сих пор не нашли.
- На месте происшествия погибли 5 человек, 5 ранено.
- Был введен план "Сирена".
- Солдат еще не пойман.
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