Озброєного стрілка з Дніпра розшукують: ми дізналися, де він може бути

Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження

У Дніпрі введено поліцейську операцію "Сирена" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі під час страшної стрілянини загинуло п'ять людей. Пошуки зловмисника досі продовжуються. Кореспондент "Сьогодні" дізнався, де його шукають.

Стрілка шукають у Дніпропетровській та сусідніх областях у рамках спецоперації.

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"Загинули люди, здебільшого ровесники стрілка", – розповіли в Нацгвардії.

Кореспондент "Сьогодні" Антон Мачула з місця подій повідомив, що стрілок досі озброєний.

Хто стріляв?

Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження.

"У місті введено поліцейську операцію "Сирена". По тривозі піднято особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної гвардії. Мотиви скоєного злочину поки невідомі. На місце події терміново виїхав командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан", – повідомили у пресслужбі МВС. України.

На фото – Рябчук Артемій Юрійович / Фото: Нацполиция

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