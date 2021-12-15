"У вас залишилося 7 хвилин": у Дніпрі замінували школу

У навчальному закладі розпочали евакуацію дітей та співробітників

На місці працюють рятувальники/Колаж "Сьогодні"

У Дніпрі невідомий відправив повідомлення виконувачу обов'язків директора школи №111, що навчальний заклад заміновано. З будівлі евакуювали дітей та співробітників.

Про це пише сайт Дніпро Оперативний.

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Деталі

Виконувач обов'язків директора отримала листа на електронну пошту школи. У ньому невідомий написав "У вас залишилося 7 хвилин".

Вирішивши, що школу замінували, у навчальному закладі розпочали евакуацію дітей та співробітників, а також звернулися до рятувальників.

Виклик був хибним?

Зараз на місці працюють вибухотехніки та поліцейські з кінологами. Також біля навчального закладу чергує швидка допомога та рятувальники.

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Попередньо виклик був хибним.

Як покарають винуватця

За свідомо неправдиве повідомлення про мінування є кримінальна відповідальність. За це можна позбутися волі від 4 до 8 років.

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