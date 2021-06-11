Відмовила у близькості: нові подробиці вбивства 8-річного хлопчика у Покрові

Підозрюваний 33-річний Антон жив у багатоповерхівці по сусідству і був одним із прихильників матері Ібрагіма

У Покрові Дніпропетровської області затримали підозрюваного у вбивстві 8-річного хлопчика – ним виявився кавалер матері загиблої дитини, якому вона нібито відмовила у близькості.

Реклама

Про це йдеться у сюжеті "Сьогодні".

Підозрюваний – 33-річний Антон, жив у багатоповерхівці по сусідству. Чоловік був одним із прихильників матері хлопчика – Зінаїди. Він останній, кого бачили з Ібрагімом у день зникнення.

Правоохоронці проводять обшуки у квартирі підозрюваного. Нібито серед його речей вже знайшли гранату. Журналістам "Сьогодні" вдалося зняти ексклюзивні кадри – підозрюваного виводять з під'їзду в наручниках. Обличчя він прикриває руками.

Реклама

Сусіди приголомшені трагедією. Кажуть, на кого, на кого – а на Антона подумати не могли. Поводився мирно, хоча і випивав.

"Вона до нього ходила, востаннє я її бачила 30 числа – вони там відпочивали. Тоді, ймовірно, і виникла сварка", – розповіла сусідка Марина Лаврик.

Як повідомили в поліції, підозрюваний і мати загиблого хлопчика посварилися, і чоловік вирішив помститися. Ймовірно, зловмисник заманив дитину в напівзруйновану будівлю, а після задушив і залишив. Повернувся вже вночі. Тіло кинув в покинутий колектор, накрив мотлохом і гілками.

Чи могла Зінаїда відразу запідозрити свого кавалера, і чому повідомила про зникнення сина тільки через чотири дні – правоохоронці не кажуть. Після допиту її відпустили, але вдома жінка так і не з'явилася, кажуть сусіди.

"Не було її. У дворі, де зник Ібрагім, і сьогодні грають діти. І вже без нього. Це був ангел. Він мене називав дружбан тьотя Таня", – розповіла сусідка.

Раніше новини "Сьогодні" писали, що в Одеській області зниклого безвісти хлопчика знайшли мертвим.