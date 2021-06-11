Отказала в близости: новые подробности убийства 8-летнего мальчика в Покрове

Подозреваемый 33-летний Антон жил в многоэтажке по соседству и был одним из поклонников матери Ибрагима

В Покрове Днепропетровской области задержали подозреваемого в убийстве 8-летнего мальчика – им оказался кавалер матери погибшего ребенка, которому она якобы отказала в близкости.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Подозреваемый – 33-летний Антон, жил в многоэтажке по соседству. Мужчина был одним из поклонников матери мальчика – Зинаиды. Он последний, кого видели с Ибрагимом в день исчезновения.

Правоохранители проводят обыски в квартире подозреваемого. Якобы среди его вещей уже нашли гранату. Журналистам "Сегодня" удалось снять эксклюзивные кадры – подозреваемого выводят из подъезда в наручниках. Лицо он прикрывает руками.

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Соседи потрясены случившейся трагедией. Говорят, на кого, на кого – а на Антона подумать не могли. Вел себя мирно, хотя и выпивал.

"Она к нему ходила, в последний раз я ее видела 30 числа – они там отдыхали. Тогда, вероятно, и возникла ссора", – рассказала соседка Марина Лаврик.

Как сообщили в полиции, подозреваемый и мать погибшего мальчика поссорились, и мужчина решил отомстить. Вероятно, злоумышленник заманил ребенка в полуразрушенное здание, а после задушил и оставил. Вернулся уже ночью. Тело бросил в заброшенный коллектор, накрыл хламом и ветвями.

Могла ли Зинаида сразу заподозрить своего кавалера, и почему сообщила об исчезновении сына только через четыре дня – правоохранители не говорят. После допроса ее отпустили, но дома женщина так и не появилась, говорят соседи.

"Не было ее. Во дворе, где исчез Ибрагим, и сегодня играют дети. И уже без него. Это был ангел. Он меня называл дружбан тетя Таня", – рассказала соседка.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Одесской области пропавшего без вести мальчика нашли мертвым.