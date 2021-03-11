Вугілля ДТЕК Павлоградвугілля буде затребуване щонайменше 10 років, але вугільну трансформацію потрібно починати вже зараз, – ДТЕК Енерго

Шахтарі ДТЕК Павлоградвугілля у найближчі 10 років планують видобути 141 млн тонн вугілля. Основний видобуток буде вестися на 6 шахтах, інші 4 закриватимуться через вичерпання запасів вугілля. При цьому ДТЕК Енерго вже зараз починає роботу над програмою справедливої вугільної трансформації. Це дозволить регіону розвиватися, коли Україна відмовиться від видобутку високовуглецевого палива в рамках зеленого курсу. Про це сьогодні розповіли у Павлограді на пресконференції генерального директора ДТЕК Павлоградвугілля Сергія Вороніна.

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"Тренд декарбонізації у рамах європейського зеленого курсу неминучий. Це означає, що поступово енергетика України буде відмовлятися від використання вугілля. Такі європейські зобов'язання. Але це довгострокова перспектива, до якої потрібно готуватися вже зараз, щоб через 20 років, коли змушені будемо закривати шахти, регіон вже мав альтернативні вугіллю напрямки економічного розвитку", – розповіла Аліна Зуйковська, керівник проєкту вугільної трансформації ДТЕК Енерго.

Для цього потрібно розробити програму справедливої вугільної трансформації. Це завдання влади всіх рівнів як національних, так і регіональних, але бізнес також анонсував активне включення у процес створення нових робочих місць.

"Трансформація відбувається, перш за все, на місцевому рівні – де розуміють специфіку природних ресурсів, структуру економіки, щоб визначити можливості створення нових робочих місць. Важливо розуміти, що в центрі такої трансформації завжди стоять люди і їх подальше працевлаштування. Тому ми вже зараз приділяємо пильну увагу соціально-економічному розвитку регіону. Наша компанія – єдина на цей момент, яка займається реальними діями по трансформації вугільних регіонів. Ми розробили програму економічної диверсифікації Добропілля", – підкреслила Зуйковська.

Зуйковська навела приклад – досвід ДТЕК Енерго в регіоні Великого Добропілля, де за кілька років роботи залучені інвестиції і покращена міська інфраструктура, а також розроблена програма економічного розвитку регіону. Зараз таку ж задачу ДТЕК Енерго анонсує по Павлограду.

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"Наше завдання – вже зараз почати роботу по використанню існуючих ресурсів територій і можливостей, впроваджувати нові технології, які приведуть до економічної стійкості під час енергетичного переходу. Знаючи свій соціально-економічний потенціал, разом з громадою, владою, профспілками і громадськими діячами ми можемо створити цілком робочу дорожню карту змін, зручну і комфортну для кожного жителя" .

Сергій Воронін розповів, що цього року будуть закриті дві шахти через закінчення запасів вугілля, а дві – за кілька років. При цьому 99% людей вже працевлаштовані.

"Ми закриваємо шахти через те, що там більше нічого добувати, і концентруємося на роботі інших наших шахт. Нехай шахти через декарбонізацію будуть закриватися за кілька десятків років, але ми вже зараз починаємо працювати над створенням альтернативних вугіллю напрямків розвитку регіону. Ті ж шахти, які будуть найближчим часом закриватися, можуть стати майданчиками для створення нових напрямків бізнесу та нових робочих місць", – резюмував генеральний директор ДТЕК Павлоградвугілля.

Нагадаємо, що Україна приєдналася до Європейського зеленого курсу (Green Deal) у 2019 р., що має на увазі відмову від видобутку викопних видів палива та зміщення акценту з теплової генерації на відновлювані джерела електроенергії. Водночас КМУ взяв зобов'язання розробити Національну програму вугільної трансформації, щоб забезпечити робочі місця і розвиток регіонів, які залежні від видобутку вугілля.

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