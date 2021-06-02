Уже четвертий випадок: у Кривому Розі знайшли повішеним військового

Чоловіка виявили недалеко від військової частини, але документів у нього при собі не було

У Кривому Розі поблизу військової частини знайшли тіло військовослужбовця. За попередньою інформацією, 48-річний чоловік повісився на дереві. Це вже четвертий випадок суїциду серед військових за останні два тижні.

Про це повідомляє "Перший міський".

Померлого знайшли 2 червня неподалік від готелю "Братислава". Він був одягнений у військову форму, але документів при ньому не було.

На місце викликали правоохоронців. Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі не виявили, так що копи більше схиляються до версії самогубства.

Чоловікові було 48 років – він усього п'ять днів як заступив на службу за контрактом.

Нагадаємо, минулого понеділка, 24 травня, в будівлі Одеської окремої авіаційної ескадрильї Держприкордонслужби на вулиці Інглезі в службовому кабінеті знайшли застреленим офіцера-прикордонника.

Зазначимо, у Кривому Розі стався ще один інцидент – грабіжник увірвався у кіоск і скалічив продавчиню: