У Дніпрі хулігани перевернули Ханукію та потрапили на відео

Сьогодні вранці, 29 листопада, у Дніпрі на Європейській площі п'ять хуліганів звалили Ханукію(світильник, який запалюють протягом восьми днів єврейського свята Ханука, – прим. ред.).
Відео з'явилося в Telegram-каналі "Дніпро оперативний".
Подробиці
О 5:47 підійшла діти та, знімаючи на телефон, крутилися навколо та біля цього об'єкта. Потім почали рухати і в результаті перевернули, після чого швидко втекли з місця подій.
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