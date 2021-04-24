У Дніпрі кілер розстріляв чоловіка: момент вбивства потрапив на відео

Чоловік вибіг з позашляховика і впав на рейки, кілер кілька разів вистрілив

У Дніпрі в районі Соборної площі неподалік ресторану "Артист" у водія позашляховика, який їхав зі своїм сином в сторону проспекту Яворницького, стріляв кілер. 42-річний чоловік помер.

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Про це повідомляє "Х. Дніпро".

Під час руху до позашляховика підбіг кілер, який почав розстрілювати автомобіль. Чоловік вибіг з позашляховика і впав на рейки. До нього підбіг кілер і ще кілька разів вистрілив.

Хлопчик, який їхав з чоловіком, не постраждав. Вбитого звуть Анар Мамедов.

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У Нацполіції повідомили, що за фактом навмисного вбивства відкрито кримінальне провадження. В місті введено поліцейську спецоперацію.

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"Виїздом на місце встановлено, що невідомий чоловік скоїв декілька пострілів в бік водія автомобіля Toyota Land Cruiser, після чого з місця події втік. Від отриманих поранень потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.

Вся вулиця, де було скоєне вбивство, оточена, а рух заблокований.

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Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали кілера, якого найняв 19-річний житель села Київської області. Він замовив вбивство власного батька.

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