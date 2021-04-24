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В Днепре киллер расстрелял мужчину: момент убийства попал на видео

24 апреля, 16:48

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мужчина выбежал из внедорожника и упал на рельсы, киллер несколько раз выстрелил

В Днепре в районе Соборной площади недалеко от ресторана "Артист" в водителя внедорожника, который ехал со своим сыном в сторону проспекта Яворницкого, стрелял киллер. 42-летний мужчина скончался.

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Об этом сообщает "Х. Днепр".

Во время движения к внедорожнику подбежал киллер, который начал расстреливать автомобиль. Мужчина выбежал из внедорожника и упал на рельсы. К нему подбежал киллер и еще несколько раз выстрелил.

Мальчик, ехавший с мужчиной, не пострадал. Убитого зовут Анар Мамедов.

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В Нацполиции сообщили, что по факту умышленного убийства открыто уголовное производство. В городе ввели полицейскую спецоперацию.

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"Выездом на место установлено, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, после чего с места происшествия скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Вся улица, где было совершено убийство, оцеплена, а движение заблокировано.

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Напомним, ранее правоохранители задержали киллера, которого нанял 19-летний житель села Киевской области. Он заказал убийство собственного отца.

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