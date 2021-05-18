У Дніпрі копи "покарали" хлопця за відсутність маски – він у лікарні зі струсом (відео)

На автовокзалі поліцейський повалив хлопця у формі працівника тому, що той був у приміщенні без маски

У Дніпрі поліцейські побили під час затримання чоловіка за те, що був без маски. У результаті його відвезли до лікарні зі струсом мозку.

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Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі ХД.

Інцидент стався 17 травня на автовокзалі. Працівники поліції хотіли заарештувати його за відсутність маски і застосували силу.

Уточнюється, нібито у цього хлопця астма і йому просто не можна перебувати в масці.

"Відомо, що він проходив практику на терміналах самообслуговування і він астматик. Хлопця госпіталізували до лікарні зі струсом", – написали під відео.

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На записі видно, як правоохоронець повалив хлопця на землю, а люди довкола почали за нього заступатися. Коли коп його відпустив, той не зміг встати і важко дихав. Після цього на місце викликали медиків.

Обережно! Відео 18+!

Нагадаємо, у Херсонській області колишнього поліцейського підозрюють у побитті людей.

Крім того, у Кривому Розі поліцейський до смерті побив затриманого.