У Дніпрі копи "покарали" хлопця за відсутність маски – він у лікарні зі струсом (відео)

У Дніпрі поліцейські побили під час затримання чоловіка за те, що був без маски. У результаті його відвезли до лікарні зі струсом мозку.
Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі ХД.
Інцидент стався 17 травня на автовокзалі. Працівники поліції хотіли заарештувати його за відсутність маски і застосували силу.
Уточнюється, нібито у цього хлопця астма і йому просто не можна перебувати в масці.
"Відомо, що він проходив практику на терміналах самообслуговування і він астматик. Хлопця госпіталізували до лікарні зі струсом", – написали під відео.
На записі видно, як правоохоронець повалив хлопця на землю, а люди довкола почали за нього заступатися. Коли коп його відпустив, той не зміг встати і важко дихав. Після цього на місце викликали медиків.
Обережно! Відео 18+!
Нагадаємо, у Херсонській області колишнього поліцейського підозрюють у побитті людей.
Крім того, у Кривому Розі поліцейський до смерті побив затриманого.