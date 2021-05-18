В Днепре копы "наказали" парня за отсутствие маски – он в больнице с сотрясением (видео)

На автовокзале полицейский повалил парня в форме работника из-за того, что тот был в помещении без маски

Избиение парня без маски в Днепре

В Днепре полицейские избили во время задержания мужчину за то, что был без маски. В результате его увезли в больницу с сотрясением мозга.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале ХД.

Инцидент произошел 17 мая на автовокзале. Работники полиции хотели арестовать его за отсутствие маски и применили силу.

Уточняется, якобы у этого парня астма и ему просто нельзя находиться в маске.

"Известно, что он проходил практику на терминалах самообслуживания и он астматик. Парня госпитализировали в больницу с сотрясением", – написали под видео.

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На записи видно, как правоохранитель повалил парня на землю, а окружающие стали за него заступаться. Когда коп его отпустил, тот не смог встать и тяжело дышал. После этого на место вызвали медиков.

Осторожно! Видео 18+!

Видео: Х***ый Днепр

Напомним, в Херсонской области бывшего полицейского подозревают в избиении людей.

Кроме того, в Кривом Роге полицейский до смерти избил задержанного.