Русский
$ 27,9
33,64
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Дніпропетровська

У Дніпрі копи "накрили" два борделі (фото)

18 лютого, 11:28

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Клієнтів жінки знаходили в інтернеті

У Дніпрі поліцейські припинили роботу двох борделів.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, копи встановили п'ять жінок, які надавали клієнтам послуги сексуального характеру. 17 лютого в квартирах по вулиці Артеківській і на проспекті Поля правоохоронці провели обшуки.

Фігурантки справи орендували дві квартири і обладнали в них місця розпусти з метою надання інтимних послуг. Потім публікували в інтернеті оголошення зі своїми "послугами", які оцінювали в 1 тисячу гривень на годину.

Щодня приймали близько 5-7 клієнтів. В ході обшуку квартир копи вилучили мобільні телефони, чорнові замітки, грошові кошти, отримані від клієнтів за надання інтимних послуг та інші речові докази, що підтверджують їхню причетність до незаконного бізнесу.

Реклама

В тренді
У Черкасах п'яні порушники побили патрульних

Зараз триває досудове розслідування, в рамках якого буде встановлена ​​роль кожної жінки у створенні та утриманні місця розпусти.

Їм загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 302 Кримінального кодексу України (створення або утримання місць розпусти і звідництво), що карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п'яти років.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі поліцейський організував бордель і створив злочинне угруповання.

Реклама

Також нагадаємо, у Києві викрили бордель.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Дніпро поліція бордель обшуки
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Дніпро – це російське місто": в Україні розгорівся новий мовний скандалДніпро
Сім'я Робінзонів: у Дніпрі чоловік із дружиною свідомо обрали життя на вулиці
Сім'я Робінзонів: у Дніпрі чоловік із дружиною свідомо обрали життя на вулиціДніпро
У Дніпрі звільнили баристу, яка порушувала
У Дніпрі звільнили баристу, яка порушувала "мовний" законДніпро
Вівторок здивує погодою: снігопади, крижаний дощ і температура від -13 до +15
Вівторок здивує погодою: снігопади, крижаний дощ і температура від -13 до +15Україна
Аварія на залізниці під Дніпром: рух відновлено
Аварія на залізниці під Дніпром: рух відновленоДніпро
Сесія тривала дев'ять хвилин: у Дніпрі з міськради звільнили близько 650 людей
Сесія тривала дев'ять хвилин: у Дніпрі з міськради звільнили близько 650 людейДніпро

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти