У Дніпрі копи "накрили" два борделі (фото)

У Дніпрі поліцейські припинили роботу двох борделів.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, копи встановили п'ять жінок, які надавали клієнтам послуги сексуального характеру. 17 лютого в квартирах по вулиці Артеківській і на проспекті Поля правоохоронці провели обшуки.
Фігурантки справи орендували дві квартири і обладнали в них місця розпусти з метою надання інтимних послуг. Потім публікували в інтернеті оголошення зі своїми "послугами", які оцінювали в 1 тисячу гривень на годину.
Щодня приймали близько 5-7 клієнтів. В ході обшуку квартир копи вилучили мобільні телефони, чорнові замітки, грошові кошти, отримані від клієнтів за надання інтимних послуг та інші речові докази, що підтверджують їхню причетність до незаконного бізнесу.
Зараз триває досудове розслідування, в рамках якого буде встановлена роль кожної жінки у створенні та утриманні місця розпусти.
Їм загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 302 Кримінального кодексу України (створення або утримання місць розпусти і звідництво), що карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п'яти років.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі поліцейський організував бордель і створив злочинне угруповання.
Також нагадаємо, у Києві викрили бордель.
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