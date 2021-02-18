У Дніпрі копи "накрили" два борделі (фото)

У Дніпрі поліцейські припинили роботу двох борделів.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, копи встановили п'ять жінок, які надавали клієнтам послуги сексуального характеру. 17 лютого в квартирах по вулиці Артеківській і на проспекті Поля правоохоронці провели обшуки.

Фігурантки справи орендували дві квартири і обладнали в них місця розпусти з метою надання інтимних послуг. Потім публікували в інтернеті оголошення зі своїми "послугами", які оцінювали в 1 тисячу гривень на годину.

Щодня приймали близько 5-7 клієнтів. В ході обшуку квартир копи вилучили мобільні телефони, чорнові замітки, грошові кошти, отримані від клієнтів за надання інтимних послуг та інші речові докази, що підтверджують їхню причетність до незаконного бізнесу.

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Зараз триває досудове розслідування, в рамках якого буде встановлена ​​роль кожної жінки у створенні та утриманні місця розпусти.

Їм загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 302 Кримінального кодексу України (створення або утримання місць розпусти і звідництво), що карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п'яти років.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі поліцейський організував бордель і створив злочинне угруповання.

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Також нагадаємо, у Києві викрили бордель.

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