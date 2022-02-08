У Дніпрі на автобус з пасажирами впав стовп – чи є жертви (фото)

З цієї причини зупинився рух громадського транспорту, а також утворився великий затор

У Дніпрі сталася аварія за участю автобуса, у якому були пасажири. Фото: "Інформатор", колаж "Сьогодні"

У Дніпрі у вівторок, 8 лютого, на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Шмідта обірвалася контактна мережа. В результаті на автобус з пасажирами впав стовп.

Про це повідомляє "Інформатор".

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Що сталося?

Як розповідають очевидці, на місці проїжджали дві вантажівки і одна з них зачепила пошкоджені дроти. В результаті ліхтарний стовп упав на автобус, який стояв поруч. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

З цієї причини зупинився рух тролейбусів №5 та Б та трамваїв № 1, 12, 17. До того ж, на цій ділянці утворився серйозний затор.

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Місце, де сталося НП. Фото: "Інформатор"

В Одесі водій автобуса з пасажирами влетів у будівлю, є жертви

19 січня в Одесі сталася жахлива ДТП за участю рейсового автобуса. Водієві стало погано за кермом, і він влетів у салон мотоциклів.

Як нам стало відомо, в Одесі водій рейсового автобуса втратив свідомість за кермом, коли перевозив кілька десятків пасажирів. Чоловік знепритомнів, виїхав на зустрічну смугу, зачепив чотири автомобілі та влетів у салон мотоциклів.