В Одесі водій автобуса з пасажирами влетів у будівлю, є жертви (відео)

У середу, 19 січня, в Одесі сталася жахлива ДТП за участю рейсового автобуса. Водієві стало погано за кермом, і він улетів у салон мотоциклів.
Про це повідомляє "Сегодня".
Деталі ДТП
Як нам стало відомо, в Одесі водій рейсового автобуса втратив свідомість за кермом, коли перевозив кілька десятків пасажирів. Чоловік знепритомнів, виїхав на зустрічну смугу, зачепив чотири автомобілі та влетів у салон мотоциклів.
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Весь удар припав на лобову частину водія. В результаті чоловік помер у кареті швидкої допомоги.
Крім того, постраждав водій легкового автомобіля, який зачепив автобус.
Наразі правоохоронці встановлюють всі причини автокатастрофи.
Під Дніпром автобус із пасажирами потрапив у смертельну ДТП
На дорозі між селами Піщанка та Новоселівка у Дніпропетровському районі сталася ДТП – зіткнулися ВАЗ та рейсовий автобус "Еталон". В результаті є загиблий та постраждалі.
У ДТП потрапив автобус, який прямував за маршрутом "Новомосковськ – Знаменівка". Він зіткнувся із ВАЗ. Обидва транспортні засоби внаслідок ДТП спалахнули.
У салоні автобуса перебували водій та 10 пасажирів.
Водій ВАЗ загинув, швидка також забрала з місця ДТП двох потерпілих, один із яких – дитина.
Пасажири встигли вийти до того, як вогонь поширився на весь автобус.
Трагічна ДТП під Черніговом
- Неподалік Брусилова 7 грудня сталося зіткнення фури та маршрутки, яка їхала з Борзни до Чернігова. В результаті загинуло 13 людина і ще 7 отримали поранення – вони у тяжкому стані . Серед загиблих дітей немає, наймолодшій дівчині було 19 років. Водій фури вижив, невдовзі йому оголосили підозру.
- Причини аварії: серед них називають погодні умови, питання до стану дорожнього покриття та служб, які мають обслуговувати дорогу. Також на трагедію міг вплинути технічний стан маршрутки.
- Свідок смертельної ДТП під Черніговом розповів, що перед фурою почали зупинятися авто, її занесло , після чого сталося зіткнення з автобусом