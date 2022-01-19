В Одесі водій автобуса з пасажирами влетів у будівлю, є жертви (відео)

Чоловік знепритомнів прямо за кермом. Наразі правоохоронці встановлюють всі причини автокатастрофи.

В Одесі сталася аварія за участю легкового автомобіля та рейсового автобуса. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 19 січня, в Одесі сталася жахлива ДТП за участю рейсового автобуса. Водієві стало погано за кермом, і він улетів у салон мотоциклів.

Про це повідомляє "Сегодня".

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Деталі ДТП

Як нам стало відомо, в Одесі водій рейсового автобуса втратив свідомість за кермом, коли перевозив кілька десятків пасажирів. Чоловік знепритомнів, виїхав на зустрічну смугу, зачепив чотири автомобілі та влетів у салон мотоциклів.

Весь удар припав на лобову частину водія. В результаті чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

Крім того, постраждав водій легкового автомобіля, який зачепив автобус.

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Наразі правоохоронці встановлюють всі причини автокатастрофи.

Під Дніпром автобус із пасажирами потрапив у смертельну ДТП

На дорозі між селами Піщанка та Новоселівка у Дніпропетровському районі сталася ДТП – зіткнулися ВАЗ та рейсовий автобус "Еталон". В результаті є загиблий та постраждалі.

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У ДТП потрапив автобус, який прямував за маршрутом "Новомосковськ – Знаменівка". Він зіткнувся із ВАЗ. Обидва транспортні засоби внаслідок ДТП спалахнули.