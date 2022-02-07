У Дніпрі на балконі багатоповерхівки знайшли понад 700 кажанів (фото)

Зовсім скоро тварин помістять на зимівлю в спеціальний холодильник, де вони будуть знаходитися до весни.

Кажанів передали до Центру реабілітації рукокрилих / Колаж "Сьогодні"

У Дніпрі врятували понад 700 кажанів. Їх знайшли на балконі у багатоповерхівці. Наразі тварин уже доправили до Центру реабілітації рукокрилих, де їх оглядають.

Про це повідомляє Фельдман Екопарк.

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Як врятували кажанів

Тварин знайшли на балконі багатоквартирного будинку в Дніпрі під час ремонту. Завдяки рятувальникам та волонтерам кажанів вдалося зібрати та передати до Центру реабілітації рукокрилих.

Чи не змогли б вижити самостійно?

Це руді вечорниці – один із найпоширеніших видів кажанів, які люблять влаштовуватися на зиму в українських містах, а саме у щілинах будівель та на балконах.

Вижити самостійно кажани, яких потривожили під час зимової сплячки, не можуть.

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Незабаром тварин помістять на зимівлю у спеціальний холодильник, де вони перебуватимуть до весни, а у квітні їх повернуть у природу.

У парку Кривого Рогу з дерева випали кажани

У Кривому Розі у парку імені Федора Мершавцева при плановому омолодженні зелених насаджень з дерева випала спляча колонія кажанів.

"Курйозний випадок трапився цими днями в парку. При плановому омолодження зелених насаджень з одного з дерев випала спляча колонія кажанів. Звичайно ж, залишити тварин гинути не стали", – йдеться у повідомленні.

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Співробітники парку протягом дня зв'язалися з харківським центром порятунку тварин та за їхніми рекомендаціями підготували тварин до транспортування.

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