Милости дня. У бердянському зоопарку тигри вийшли на першу снігову прогулянку (фото)

Бенгальські та уссурійські тигри приватного зоопарку "Сафарі" у Бердянську вийшли на першу снігову прогулянку. Усього там живе пара уссурійських та 6 бенгальських тигрів.
Про це повідомляє Укрінформ.
Зовсім молода пара
В одному з вольєрів живе молода пара Кен та Монро. Хижакам 4 роки. У тварин вони вважаються підлітками. Тварини ще не набрали маси і не досягли повного розміру.
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У другому вольєрі – дорослі тигри Азір та Француз разом із одним зі своїх малюків, який народився у квітні.
У тигреня ще немає імені, і важить він поки що близько 100 кг, але вже через кілька років буде не менше, ніж його батько.
Як назвати малюка
"Ми оголошували конкурс на вибір імені для малюка, але через те, що у конкурсі взяли участь в основному діти, всі запропоновані варіанти були недоречні, на кшталт "Ракета". Тому ми знову оголошуємо конкурс. Хотілося б, щоб у бенгальського тигреня, що народився, у квітні, з'явилося ім'я", – розповів власник зоопарку Ігор Кальченко.
Малюк буде жити з мамою до 3 років, як це відбувається в дикій природі.
Як правильно годувати тигрів
На день один тигр з'їдає мінімум 10 кг яловичини. Їдять хижі коти 6 разів на тиждень, ще один день – розвантажувальний.
На рік на одного тигра припадає до 3 тонн м'яса, це на півтонни м'яса більше, ніж потрібно леву. У розвантажувальний день хижакам дають молоко та вітаміни.
"Бенгальські тигри – меланісти, у природі вони народжуються один раз на 10 000 випадків і виживання їх одно нулю, вони як "білі ворони". Але в неволі вони розмножуються чудово. Яскравий приклад тому Азір і Француз – кілька щороку наводить потомство по два малюки", – пояснила речник зоопарку Аліна Голованова.
Скільки білих тигрів?
У світі білих тигрів трохи менше 2 000 особин, у тому числі 130 – у неволі, з яких 100 – в Індії, решта живе по всьому світу.
Амурських тигрів у світі залишилося близько 300 особин.
"Уссурійський тигр – найбільша хижа кішка на планеті. Вони полюють навіть на ведмедя, який є, у свою чергу, найбільшим хижаком на планеті", – додав Ігор Кальченко.
Усі тигри занесено до Червоної книги.
Кого можна ще побачити у засніженому зоопарку
У Бердянському зоопарку налічується понад 150 видів тварин. Тільки цього року тут з'явилися пуми, патагонські мрії, хамелеон, лелеки марабу, кучеряві пелікани.
У засніжених вольєрах навіть у морозну погоду гуляють білі вовки, пуми, верблюди, леви, пантери.
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