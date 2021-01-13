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У Дніпрі "накрили" онлайн-порностудію (фото)

13 січня, 12:41

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Під час обшуку в орендованій квартирі знаходилися три веб-моделі

У Дніпрі правоохоронці припинили діяльність онлайн-порностудії.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 12 січня правоохоронці провели санкціонований судом обшук в орендованій квартирі на вулиці Володимира Вернадського.

Копи вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та веб-камери. Крім того, під час обшуку в орендованій квартирі знаходилися три веб-моделі – від 20 до 27 років.

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Прибуток, отриманий від незаконної діяльності, встановлюється.

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Слідчі заходи проводилися в рамках кримінального провадження відкритого за статтею "ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів". Триває слідство.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві викрили онлайн-порностудію, де працювали 15 жінок. Вони відверто позували для клієнтів перед веб-камерами у реальному часі.

Також нагадаємо, у Києві на Печерську затримали організатора борделя, який прикривався послугами масажного салону. У салоні щодня, згідно з графіком, працювало близько п'яти дівчат. Їхні послуги інтимного характеру коштували від 700 гривень за годину, з розрахунком 300 – організатору, а 400 – повіям.

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