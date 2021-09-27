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Викликали швидку, а потрапив у поліцію: у Дніпрі невідомі побили терориста

27 вересня, 13:57
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Чоловік перебував в активному розшуку СБУ за створення терористичної групи
Затриманого направили у відділення поліції / Колаж "Сьогодні"
Затриманого направили у відділення поліції / Колаж "Сьогодні"

У Дніпрі очевидці побачили побитого чоловіка і викликали йому швидку. Але потерпілий накинувся на лікарів і погрожував їм фізичною розправою.

Про це пише Репортер. Дніпро.

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На місце також приїхала поліція, але чоловік продовжував поводитися агресивно, нецензурно висловлювався і погрожував. Дебошира затримали, а під час перевірки з'ясувалося, що 38-річний чоловік перебуває в розшуку СБУ в Дніпропетровській області за створення терористичної групи чи терористичної організації.

Затриманого доставили у відділення поліції, де до "тероризму" йому додали і "хуліганство", а також "перебування у нетверезому стані в громадському місці".

Терористичні акти в Україні:

Всього в Україні було 17 відомих актів. У них постраждало майже 100 людей, в тому числі й діти.

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