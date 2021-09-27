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Вызвали скорую, а попал в полицию: в Днепре неизвестные избили террориста

27 сентября, 13:57
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Мужчина находился в активном розыске СБУ за создание террористической группы
Задержанного доставили в отделение полиции / Коллаж "Сегодня"
Задержанного доставили в отделение полиции / Коллаж "Сегодня"

В Днепре очевидцы увидели избитого мужчину и вызвали ему скорую. Но пострадавший накинулся на врачей и угрожал им физической расправой.

Об этом пишет Репортер. Днепр

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На место также приехала полиция, но мужчина продолжал себя вести агрессивно, нецензурно выражался и угрожал. Дебошира задержали, а во время проверки выяснилось, что 38-летний мужчина находится в розыске СБУ в Днепропетровской области за создание террористической группы или террористической организации.

Задержанного доставили в отделение полиции, где к "терроризму" ему добавили и "хулиганство", а также "нахождение в пьяном виде в общественном месте".

Террористические акты в Украине:

Всего в Украине было 17 известных актов. В них пострадало почти 100 человек, в том числе и дети.

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