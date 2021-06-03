У Дніпрі онкохвора з коронавірусом викинулася з вікна лікарні

У четвер, 3 червня, в Дніпрі з вікна лікарні викинулася онкохвора пацієнтка, у якої діагностували коронавірус.
Про це повідомило місцеве видання "Дніпро оперативний".
Трагедія сталася в шостій міській клінічній лікарні. Там жінка лікувалася від раку і COVID-19. Востаннє 51-річну жінку бачили живою напередодні о 22:00. А вже вранці, медсестра, яка робила обхід, в ліжку цю пацієнтку не виявила.
"Після цього вона пішла шукати її у відділенні, але не знайшла. Повернувшись в палату і виглянувши у вікно, виявила пацієнтку без ознак життя на даху між 2 і 3 поверхом", – йдеться в повідомленні.
Медсестра одразу ж повідомила про це сина загиблої. Передсмертну записку у жінки не знайшли.
На місці працювали патрульні і слідчо-оперативна група.
Раніше ми повідомляли, що в Києві 1 квітня в Дарницькому районі сталася НП – чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки і проломив дах лікарні. Так, трагічний випадок стався на вулиці Дніпровська набережна, 25.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус