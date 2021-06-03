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У Дніпрі онкохвора з коронавірусом викинулася з вікна лікарні

3 червня, 16:16

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Тіло загиблої виявила медсестра, яка не знайшла її в палаті і почала шукати в лікарні – передсмертну записку у жінки не знайшли

У четвер, 3 червня, в Дніпрі з вікна лікарні викинулася онкохвора пацієнтка, у якої діагностували коронавірус.

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Про це повідомило місцеве видання "Дніпро оперативний".

Трагедія сталася в шостій міській клінічній лікарні. Там жінка лікувалася від раку і COVID-19. Востаннє 51-річну жінку бачили живою напередодні о 22:00. А вже вранці, медсестра, яка робила обхід, в ліжку цю пацієнтку не виявила.

"Після цього вона пішла шукати її у відділенні, але не знайшла. Повернувшись в палату і виглянувши у вікно, виявила пацієнтку без ознак життя на даху між 2 і 3 поверхом", – йдеться в повідомленні.

Медсестра одразу ж повідомила про це сина загиблої. Передсмертну записку у жінки не знайшли.

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На місці працювали патрульні і слідчо-оперативна група.

Раніше ми повідомляли, що в Києві 1 квітня в Дарницькому районі сталася НП – чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки і проломив дах лікарні. Так, трагічний випадок стався на вулиці Дніпровська набережна, 25.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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