У Дніпрі патрульні гналися за грабіжником і збили жінку: вона в лікарні

У Дніпрі, де раніше легковик врізався у сміттєвоз, правоохоронці почали погоню на службовому авто за мотоциклістом і наїхали на жінку.
Про це розповіли в пресслужбі патрульної поліції області.
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ДТП сталася ввечері 28 вересня в Соборному районі міста, туди поліцейські приїхали на виклик щодо пограбування. На проспекті Героїв вони помітили чоловіка на мотоциклі, що підходить під опис. Копи подали сигнал зупинитися, але водій його проігнорував і поїхав далі.
За словами поліції, мотоцикліст створював аварійні ситуації, їхав по тротуарах і наражав на небезпеку інших людей. У якийсь момент інспектори втратили його з поля зору, але очевидці вказали їм, що той проїхав в арку одного з будинків. І під час повороту копи зачепили жінку-пішохода.
Унаслідок ДТП постраждала отримала травму ноги, її госпіталізували медики.
Зараз встановлюються усі деталі інциденту. Однак так і не відомо, чи зловили підозрюваного мотоцикліста.
Найпоширеніші причини ДТП
З початку року найпоширенішими причинами ДТП в Україні були:
- Порушення правил маневрування;
- Перевищення безпечної швидкості;
- Недотримання дистанції;
- Порушення правил проїзду перехресть;
- Управління транспортом в стані сп'яніння.