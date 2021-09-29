У Дніпрі патрульні гналися за грабіжником і збили жінку: вона в лікарні

У поліції зараз з'ясовують усі обставини ДТП, але так і не розповіли, чи зловили підозрюваного чоловіка

У Дніпрі копи під час погоні потрапили в ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі, де раніше легковик врізався у сміттєвоз, правоохоронці почали погоню на службовому авто за мотоциклістом і наїхали на жінку.

Про це розповіли в пресслужбі патрульної поліції області.

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ДТП сталася ввечері 28 вересня в Соборному районі міста, туди поліцейські приїхали на виклик щодо пограбування. На проспекті Героїв вони помітили чоловіка на мотоциклі, що підходить під опис. Копи подали сигнал зупинитися, але водій його проігнорував і поїхав далі.

За словами поліції, мотоцикліст створював аварійні ситуації, їхав по тротуарах і наражав на небезпеку інших людей. У якийсь момент інспектори втратили його з поля зору, але очевидці вказали їм, що той проїхав в арку одного з будинків. І під час повороту копи зачепили жінку-пішохода.

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Унаслідок ДТП постраждала отримала травму ноги, її госпіталізували медики.

Зараз встановлюються усі деталі інциденту. Однак так і не відомо, чи зловили підозрюваного мотоцикліста.

Найпоширеніші причини ДТП

З початку року найпоширенішими причинами ДТП в Україні були: